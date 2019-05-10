Vakıflar Haftası kutlandı

Karaca, Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erol’u makamlarında ziyaret ederek, Vakıfların çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Vakıflar Haftasını kutladı. Vali Çakır, Vakıfların ecdat yadigarlarını gün yüzüne çıkarmak için yoğun gayret gösterdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erol’u ziyaret eden Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, yeni seçilen Erol’a görevinde başarı dileyerek, Yozgat’ta yürütülen bölge müdürlüğü çalışmaları hakkında sohbet etti.

Vakıflar Haftası münasebetiyle Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca Merkez Ortaokulunda öğrencilere konferans verdi.

Merkez Ortaokulunda gerçekleştirilen konferansın konuşmacısı Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca oldu.

Öğrencilere Vakıf ve Vakıf eserleri hakkında bilgiler veren Cemal Karaca, ecdadımızın hayata geçirdiği vakıfları ve bu vakıflar vasıtasıyla yapılan hizmet ve projeleri öğrencilere anlattı.

Bölge Müdürü Karaca, Yozgat’ta da birçok vakıf eseri bulunduğunu belirterek, öğrencilere Yozgat’taki tarihi eserleri ve vakıf mallarını gösterdi.

Bölge Müdürü Karaca, Yozgat’ta ayakta kalan vakıf eserlerini yaşatmaya, restorasyon çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini de ifade etti. Konferans öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla son buldu.

Vakıflar Haftası münasebetiyle Çapanoğlu Büyük Cami’de vatandaşlara helva ve Türk kahvesi hediye edilerek program son buldu.

