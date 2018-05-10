Vakıflar Haftası kutlandı

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle ‘Vakıf Kuran Kadınlar’ teması ön plana çıkarıldı. Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ile birlikte Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı makamlarında ziyaret etti. Vali Kemal Yurtnaç, medeniyetimizin önemli müesseseleri arasında bulunan vakıflar aracılığıyla, dünyaya örnek uygulama, iş ve hayır hizmetlerinin gerçekleştirildiğini, bugünün Türkiye’sinde de vakıf geleneği ve çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Belediye Başkanı Kazım Arslan da Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile birlikte Yozgat’ta birçok vakıf eseri ve ecdat yadigarının yeniden gün yüzüne çıkarıldığını, restorasyon ve tamirlerinin yapıldığını ve yeniden halkın hizmetine sunulduğunu hatırlattı. Başkan Arslan, Bölge Müdürü Karaca ve ekibine teşekkür ederek, haftalarını tebrik etti. Ziyaretlerin ardından Cumhuriyet Alanı’nda vatandaşlara etli pilav ikramı yapıldı. Protokol üyelerinin de katıldığı ikram töreninde, ahirete göç eden vakıf kurucuları ve yakınlarına dualar gönderildi.

