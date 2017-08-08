Vakıfa yeni hizmet binası

Abide İş Hanında düzenlenen açılış törenine, AK Parti Yozgat İl Bşakanı Harun Lekesiz, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılaçarslan, Hayrat Yardım Yozgat İl Temsilcisi Seyfettin Şahin, devetliler ve vatandaşlar katıldı.

Hayrat İnsani Yardım Yozgat İl Temsilcisi Seyfettin Şahin, açılış sonrası yaptığı açıklamada, derneklerinin 2013 yılında kurulduğunu hatırlatarak, kısa sürede 5 kıtada 70 ülkede aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Şahin, “2013 yılında kurulan derneğimiz kısa sürede yani 2106 yılında kamu yararına statüsünü kazandı ve 2017 yılında izin almadan yardım toplama faaliyeti yapabilme satatüsünü elde etmiştir.”dedi.

Kurulduğu günden bu yana yardım faaliyetlerini sürdüren ve özellikle ortadaoğuda ki müslümanlara tırlar dolusu yardımları ualştırdıklarını kaydeden Şahin, “Türk toplumunu diğer toplumlardan ayıran en büyük özelliğimiz olan yardımlaşma ve paylaşma duygusunu yardım faaliyetlerimizle bir kez daha ortaya koyuyoruz. Halkımız her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Bugün Suriye’de ve dünyanın pek çok yerinde nerede bir mazlum halk varsa biz yardımlarımızı onlara ulaştırıyoruz, ve ulaştırmaya da devam ediyoruz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hayırsever vatandaşlarımızdan kurban bağışı yapmak isteyenleri Abide İşhanında Temsilciliğimize bekliyoruz. Bu yıl ki kurbanı Pakistan’da keseceğiz. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyor, açılışta bizi yalnız bırakmayan İl Başkanımız Harun Lekesiz Bey’e ve Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılıçarslan’a ve tüm davetlilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

