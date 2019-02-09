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Vakıf yönetimi değerlendirme yaptı

TÜRKİYE Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi yönetim kurulu, çalışmaları masaya yatırdı.

Vakıf yönetimi değerlendirme yaptı

TÜRKİYE Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi yönetim kurulu, çalışmaları masaya yatırdı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Vakıf yönetimi değerlendirme yaptı

Yozgat İl Müftüsü ve Vakıf Şube Başkanı Salih Sezik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, şube yönetim kurulu üyeleri katıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Yüksek Öğrenim Yurdundaki toplantıda, 2018 yılı çalışmaları değerlendirildi, 2019 yılında yapılacak proje ve hizmetler hakkında kararlar alındı. Toplantı sonrası, vakıf yönetimi Yüksek Öğrenim Kız Yurdunu ziyaret etti. 140 yatak kapasiteli yurt için 2 bin liralık harcama yapıldığı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında faaliyete geçirildiği kaydedildi. İl Müftüsü ve Vakıf Şube Başkanı Salih Sezik, “Eğitimde kaliteyi yakalamak için öğrencilerin barındıkları yer çok önemli. Olumsuz her durum öğrencilerin psikolojisini kötü yönde etkiler. Öğrencilerimizin adeta sıcak ev ortamında ve güven içerisinde kalmalarını sağlıyoruz’’ dedi.

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