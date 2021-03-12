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Vakıf taşıt satacak

YERKÖY Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşıt satışı için ihale yapılacak.

12 Mart 2021 Cuma 08:54
Vakıf taşıt satacak

Yerköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 1999 model Ford Transit aracın satışı gerçekleştirilecek.  26.03.2021 tarihinde saat 14:00 yapılacak olan araç satış ihalesi Yerköy Kaymakamlığı toplantı odasında İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulüne göre yapılacak olan ilanın detaylarına Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/756197/vasita/ticari-arac-ve-ticari-hat-plaka/1999-model-ford-transit-ihale-ile-satilacaktir-

Anahtar Kelimeler:
Vakıf Taşıt Satacak
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