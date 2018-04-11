Vakıf restore ediyor

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bazı eserlerin restorasyonu tamamlanırken, bir kısmının ise ihalesi yapıldı. Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Yozgat’ta 7 tarihi eserin bu sene ihalesinin yapıldığını ve restorasyon çalışmalarının başladığını duyurdu. Cemal Karaca, Boğazlıyan Çarşı Hamamı, Tekke Yenicesi Köyü Cami, Arapdede Cami, Nakıpzade Cami, Fatih Cami ve Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi’nin ihalelerinin yapıldığını, bu yıl içerisinde restore edileceğini bildirdi. Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Yenifakılı Merkez Cami ve Şeyhzade Ahmet Efendi Caminin restorasyonlarının tamamlandığını ve ibadete açıldığını da hatırlattı.