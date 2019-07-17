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Vakıf emanetlere sahip çıkıyor

SİVAS Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yozgat’taki tarihi eser ve yapılara sahip çıkıyor.

Vakıf emanetlere sahip çıkıyor

SİVAS Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yozgat’taki tarihi eser ve yapılara sahip çıkıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Vakıf emanetlere sahip çıkıyor

Yozgat’ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne emanet edilen tarihi yapılar restorasyon ve onarım çalışmasıyla yeniden kullanıma sunuluyor.

İlimizde Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanındaki tarihi köprüler yanlış restorasyon sonucu tahrip ve zarar görürken, Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesindeki eserler restorasyon ile yeniden şehir hayatındaki yerini alıyor.

Bu kapsamda restorasyonu başlayan Fatih Camisinin önümüzdeki aylarda tamamlanacağı, Arapdede Camisindeki onarımların devam ettiği, Nakıpzade Camisinde boyalama işlerinin sürdüğü bildirildi. Aşağı Nohutlu Mahallesinde bulunan Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi’nin de restorasyonun tamamlandığı, tekke bahçesindeki mezar taşlarının okunarak korumaya alındığı ifade edildi.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, vatandaşlara da bir uyarıda bulundu. Müdür Karaca,
“Özellikle köy ve beldelerimizdeki halkımız camilerini güzelleştirmek ve bakımını yapmak adına kendi aralarında boya yapıyorlar. Tarihi özelliği bulunan yapılarımızda lütfen bu uygulamadan vazgeçsinler. Rastgele yapılan işlem sonucu ecdad yadigârı camilerimiz ciddi zarar görüyor, restorasyonu zorlaşıyor” dedi.

Haber:Mustafa TEKER

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