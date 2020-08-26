Vaka sayısı artıyor

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçede Temmuz ayına kadar neredeyse sıfır vaka sayısı ile devam eden korona virüs ile mücadelede, özellikle son ayda yenik düşmeye başlanıldığını belirterek, vatandaşları uyardı. Başkan Açıkel, ‘’Ciddi oranda pozitif vaka sayımızda artışlar gözleniyor. Bu virüs can alıyor. Bugüne kadar alınan tedbirleri hiçe saymayalım. Lütfen kurallara uyalım’’ çağrısında bulundu. Başkan Açıkel, ‘’Düğünleri kısa sürede az katılımla yapalım. Taziyeleri telefonda kabul edelim. Maske kullanalım, sosyal mesafemizi koruyalım, kişisel temizliğe dikkat edelim. Kurallara uyduğumuz zaman virüsü yenmiştik, bu illetin bizi yenmesine izin vermeyelim’’ ifadelerini kullandı.