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Vadiden Millet Bahçesine

YOZGAT Valiliği tarafından 2014 yılında başlatılan ve üç etaptan oluşan Spor Vadisi projesiyle ilgili alınan son karar vadinin millet bahçesine dönüştürülmesi yönünde oldu.

Vadiden Millet Bahçesine

YOZGAT Valiliği tarafından 2014 yılında başlatılan ve üç etaptan oluşan Spor Vadisi projesiyle ilgili alınan son karar vadinin millet bahçesine dönüştürülmesi yönünde oldu.

24 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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Vadiden Millet Bahçesine

Yapımına başlanıldığı günden bu tarafa çeşitli revizyonlar yapılan projenin birinci etabı hayata geçirilirken, en önemli ikinci etabı ise yarım kalmıştı. Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın talimatıyla Yozgat Belediyesi’ne devri yapılan Spor Vadisinin Millet Bahçesi yapılacağı öğrenildi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Şu anda sayın valimizin görevlendirdiği görevliler ile belediyemizin park ve bahçeler müdürlüğü görevlileri ortak bir protokol üzerinde çalışıyorlar. Sözleşme hazırlanacak valimizin de onayından sonra Spor Vadisi Yozgat Belediyesi’ne devredilmiş olacak” dedi.
Başkan Arslan, devir işlemlerinin ardından belediyenin süresiz işletme hakkı alacağını anlatarak, “Biz de orayı Millet Parkı olarak devam ettirmek istiyoruz. Orada bütün aktiviteler aynı şekilde devam edecek sadece isim değiştirmiş olacağız” şeklinde konuştu. Haber: Mustafa TEKER

Yorumlar

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Yüksel 2019-01-24 09:30:37

Her konuda yozgatı kandırmaya antmı içtiniz siz arkadaş! Yaw mevcut hizmetin tabelasını değiştirmekle hizmetmi olurmuş, orası sayın Abdülkadir Özcan beyin yozgata değer katan bir projesiydi ama bitirtmediler, gelenlerde bi çivi çakmadı...!!! Gidin başka alana yeni şeyler yapın, her yere yapılıyorda yozgata gelince niye var olan hizletin adı değiştirilerek milleti kandırmaya gidiyorsunuz??? Sonrada meydanlarda söz verdik yaptık diye nara atarsınız

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