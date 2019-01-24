Vadiden Millet Bahçesine

Yapımına başlanıldığı günden bu tarafa çeşitli revizyonlar yapılan projenin birinci etabı hayata geçirilirken, en önemli ikinci etabı ise yarım kalmıştı. Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın talimatıyla Yozgat Belediyesi’ne devri yapılan Spor Vadisinin Millet Bahçesi yapılacağı öğrenildi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Şu anda sayın valimizin görevlendirdiği görevliler ile belediyemizin park ve bahçeler müdürlüğü görevlileri ortak bir protokol üzerinde çalışıyorlar. Sözleşme hazırlanacak valimizin de onayından sonra Spor Vadisi Yozgat Belediyesi’ne devredilmiş olacak” dedi.

Başkan Arslan, devir işlemlerinin ardından belediyenin süresiz işletme hakkı alacağını anlatarak, “Biz de orayı Millet Parkı olarak devam ettirmek istiyoruz. Orada bütün aktiviteler aynı şekilde devam edecek sadece isim değiştirmiş olacağız” şeklinde konuştu. Haber: Mustafa TEKER