Vadi kendi halinde

Yozgat İl Genel Meclisinde Spor Vadisi ile ilgili hazırlanan rapor görüşüldü. Rapora göre projenin birinci etabının tamamlandığı, ikinci etapta ise projelerin devam ettiği bildirildi.

İkinci etapta yer alan birçok yapı ve tesislerin yapımından vazgeçilerek yerine farklı projeler eklenmişti.

Spor Vadisi projesinde 2013 yılında yapımı planlanan ikinci etapta henüz bir gelişme söz konusu olmazken, raporda söz konusu yapıların yapımının planlandığı ifade edildi.

Proje kapsamında üçüncü etapta yer alan ağaçlandırma işinde ise sulama, su deposu, damlama su sistemi, gözlem kamelyası gibi işlerin bitirildiğine dikkat çekildi.

Spor Vadisi projesinin akıbeti ve revize edilmiş haliyle nasıl bir şekil alacağı gizemini koruyor.