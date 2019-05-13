Vaaz konusu trafik oldu

Vaazlarda, trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulandı. Çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla, her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü ‘Karayolu Trafik Güvenliği Günü’ olarak, bugünü takip eden hafta ise ‘Karayolu Trafik Haftası’ olarak kutlandığı hatırlatıldı. Bir şekilde hepimizin bu trafiğin içinde olduğumuza vurgu yapılarak, ‘İster yaya, ister sürücü olarak, daima insan hak ve hukukuna saygılı olalım, Güzel ilçemizin caddelerinde park konusuna, ses kirliliğine, sürat gibi hususlara azami dikkat edelim, kurallara uyalım uymayanları uyaralım’ ifadelerine yer verildi