Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
87709
ALTIN
251.053
DOLAR
6.0770
STERLİN
7.9105
EURO
6.8262
Flaş Haber
BiZ GELDiK 3. LiG
Kapat

Vaaz konusu trafik oldu

ŞEFAATLİ Müftülüğü, camilerde verilen vaazlarında trafik düzeni ve güvenliğini konu edindi.

Vaaz konusu trafik oldu

ŞEFAATLİ Müftülüğü, camilerde verilen vaazlarında trafik düzeni ve güvenliğini konu edindi.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
40 Okunma
Vaaz konusu trafik oldu

Vaazlarda, trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulandı. Çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla, her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü ‘Karayolu Trafik Güvenliği Günü’ olarak, bugünü takip eden hafta ise ‘Karayolu Trafik Haftası’ olarak kutlandığı hatırlatıldı. Bir şekilde hepimizin bu trafiğin içinde olduğumuza vurgu yapılarak, ‘İster yaya, ister sürücü olarak, daima insan hak ve hukukuna saygılı olalım, Güzel ilçemizin caddelerinde park konusuna, ses kirliliğine, sürat gibi hususlara azami dikkat edelim, kurallara uyalım uymayanları uyaralım’ ifadelerine yer verildi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kanallar sulamaya hazır
Kanallar sulamaya hazır
YOZGAT’I KONUŞTULAR
YOZGAT’I KONUŞTULAR
Anneler Günü kutlandı
Anneler Günü kutlandı
TASARRUFLU SULAMA SiSTEMi
TASARRUFLU SULAMA SiSTEMi
Farkındalık eğitimi
Farkındalık eğitimi
Camilerde Buluşuyoruz projesi
Camilerde Buluşuyoruz projesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim