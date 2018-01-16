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Uzunlu’ya taziye evi

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Belediyesi tarafından geçen yıl yapımına başlanılan Taziye Evi binası ile ilgili sona gelindi.

Uzunlu’ya taziye evi

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Belediyesi tarafından geçen yıl yapımına başlanılan Taziye Evi binası ile ilgili sona gelindi.

16 Ocak 2018 Salı 07:00
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Uzunlu’ya taziye evi

Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, yapımı devam eden Taziye Evi’nde kaba inşaatın tamamlanıp, ince işlere başlanıldığını söyledi. Koç, Taziye Evi’nin kadın ve erkek salonlardan oluştuğunu bildirdi. Koç, ‘’Taziye Evi içerisinde yemekhane, mutfak, misafirhane, mescit, lavabo, tuvalet, açık taziye kamelyası bulunmaktadır. Kış şartları el verdiği ölçüde çalışmalar devam ediyor. Taziye Evi’ni bu yıl hizmete sunacağız’’ dedi.

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