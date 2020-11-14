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Uzunlu’ya ‘Şerife Bacı’ heykeli

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu Belde Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı’nın heykel isteğini geri çevirmedi. Kurtuluş Savaşı’nın simge isimlerinden ‘Şerife Bacı’ heykeli belediye atölyesinde yapıldı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 00:27
Uzunlu’ya ‘Şerife Bacı’ heykeli

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, ziyaret ettiği Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’dan, beldeye dikilmek üzere talep ettiği heykel hazır hale getirildi. Ses gazetesinden Hüseyin Çalışkan imzasıyla yayınlanan habere göre, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, beldesi için istediği ve Kurtuluş Savaşı’nın simge isimlerinden olan ‘Şerife bacı’ heykeli, Didim Belediyesi Seramik Atölyesi’nde yapıldı. Uzunlu Belde Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’dan beldesine konulmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın simge isimlerinden olan ‘Şerife bacı’ heykeli için destek istedi. Başkan Atabay, talebi geri çevirmedi ve Didim Belediyesi Heykel ve Seramik Atölyesi’nde çalışmalar başladı. Atölye sorumlusu Heykeltıraş Olgaç Demirkol tarafından 3 aylık çalışma neticesinde ‘Şerife Bacı’ heykeli tamamlandı. Başkan Atabay ile Başkan Elbaşı, atölyede çalışmaları inceleyerek bilgiler aldı. Başkan Elbaşı beldesini geliştirmek ve güzelleştirmek adına çalıştıklarını belirterek, “Sağ olsun Didim Belediye Başkanımız Ahmet beye talebimizi iletince kabul etti. Biz de belde olarak Milli Mücadele döneminde kucağında çocuğuyla cephede savaşan kadın kahramanlarımızdan olan Şerife bacının heykelini beldemize koymak istedik. Ulubatlı Hasan’lar, Seyit Onbaşı’lar gibi Milli Mücadele’de yer alan kadınlarımızın da unutulmaması adına bu çalışmayı yaptık. Bu konuda bize her türlü desteği veren Belediye Başkanı Deniz Atabay’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Uzunlu’ya ‘Şerife Bacı’ Heykeli
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