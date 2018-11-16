Uzunlu’ya orman

Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, 7 bin 700 dekar alanda oluşturulacak olan ormanlık alanda ağaçlandırma, fidan dikimi, tüplü çam ağaçlarının güz dikimlerinin tamamlandığını söyledi. Başkan Koç, ‘’Beldemize, bölgemize ve tüm insanımıza hayıtlı, bereketli olmasını temenni ediyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte sahip çıkıp, korumak bizlerin görevi olmalıdır’’ dedi.