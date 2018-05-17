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Uzunlu’ya Kütüphane

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi Cumhuriyet Ortaokulu Kütüphanesi törenle açıldı.

Uzunlu’ya Kütüphane

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi Cumhuriyet Ortaokulu Kütüphanesi törenle açıldı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Uzunlu’ya Kütüphane

Okul Müdürü Ayfer Dalaslan'ın gayret ve girişimleri sonrasında Beldeye kazandırılan, 5 bine yakın kitabı bünyesinde barındıran Kütüphaneden, öğrenci ve öğretmenlerin yanında velileri de istifade edebilecek. Açılış törenine Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Şube Müdürü Nazan Tok, Karayolları Şube Şefi Ali Halat, İl Genel Meclis Üyesi Bayram Eroğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İlmiye Ümmiye Çelik, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Sinanoğlu, "Boğazlıyan'da göreve başladığım günden itibaren eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum. Çünkü eğitim bir toplumun geleceği, istikbalidir diye düşünmekteyim. Ben, önceki görev yerlerinde de Okullara ve eğitime önem ve değer vermişimdir. Bu nedenle okullarla ve eğitimle ilgili her türlü projeye destek vermekteyim. Eğitim bizler için değişmez ve kaçınılmaz bir unsurdur. Bu okulumuzda da 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında Kütüphanenin oluşturulması ile öğrencilerimizin, velilerimizin ve çevre, mahalle halkının da bundan yararlanmasını ve güzellikleri paylaşmasını istiyoruz. Bu güzel kütüphaneyi okulumuza kazandıran Okul Müdürümüz Ayfer Dalaslan başta olmak üzere öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve emeği geçen herkese bir kez daha kutlamak ve teşekkürlerimizi sunmak istiyorum" dedi.
Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. Davetliler, kütüphane başta olmak üzere, öğrenciler tarafından hazırlanan yılsonu sergisini gezdi.

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