Uzunlu’ya konak

Belediye Başkanı Turan Koç, beldede yaptırdığı sosyal, kültürel amaçlı tesislerine bir yenisini eklemek üzere çalışma başlattı. Başkan Koç, Bayraktepe Mesire Alanı projesi kapsamında yeni bir sosyal yatırıma imza atma kararı aldıklarını söyledi. Başkan Koç, ‘’Bayraktepe Sultan Konağı inşaatına başladık. Çok amaçlı sosyal tesisimiz kısa sürede tamamlanarak, hizmete sunacağız’’ dedi.