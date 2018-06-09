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Uzunlu’ya konak

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi’nden hizmet ve yatırımların arkası gelmiyor.

Uzunlu’ya konak

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi’nden hizmet ve yatırımların arkası gelmiyor.

09 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Uzunlu’ya konak

Belediye Başkanı Turan Koç, beldede yaptırdığı sosyal, kültürel amaçlı tesislerine bir yenisini eklemek üzere çalışma başlattı. Başkan Koç, Bayraktepe Mesire Alanı projesi kapsamında yeni bir sosyal yatırıma imza atma kararı aldıklarını söyledi. Başkan Koç, ‘’Bayraktepe Sultan Konağı inşaatına başladık. Çok amaçlı sosyal tesisimiz kısa sürede tamamlanarak, hizmete sunacağız’’ dedi.

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