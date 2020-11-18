Uzunlu’ya Kara Kezzik anıtı

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Milli Mücadele Kahramanı Kara Kezik Nine’nin anıtını da yaptırıp, beldeye dikeceklerini söyledi. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, beldesi için istediği ve Kurtuluş Savaşı’nın simge isimlerinden olan ‘Şerife bacı’ heykelini, Didim Belediyesi Seramik Atölyesi’nde yapılmasının haberi sosyal medyada da gündem oldu. Araştırmacı/Yazar Ertuğrul Kapusuzoğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı ‘’Neden Yozgatlı Kara Kezzik Niye değil de, Şerife Bacı?’’ şeklindeki soruya, birden fazla yorum geldi. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı ile görüştüğünü belirten Kapusuzoğlu daha sonra sosyal medya hesabından, ‘’Sayın Başkan, bugünkü bir anlamda tenkit yazımızı okumuş ve büyük bir olgunlukla teşekkür etmişlerdir. Alınmak bir yana, şöyle demişlerdir; "Yaşım 39... Bana Kara Kezzik Nineyi öğretmeyenler utansın. Söz veriyorum, ninemizin ve kağnısının heykelini yaptıracağım. Teşekkürler sayın başkan. Bize; ufacık bir eleştiriye karşı saldırı yapan değil, tam aksine, onu anlayışla karşılayan siyasetçi ve başkanlar gerek. Uzunlu'yu çok severdim. Gönlümü halkınıza ücretsiz maske dağıtarak fethetmiştiniz, şimdi bir daha fethettiniz sayın başkan’’ paylaşımında bulundu. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı da, ‘’Buradan bir kere daha ifade etmek isterim, eleştirilerinizin her birinden ders çıkardım ve tarihimizin bilinmeyenleri bilinenleri hepsini rahmetle saygıyla yad ediyorum. Özgür basını selamlıyorum. Sevgilerimle sayın hocam’’ yanıtını verdi.

KARA KEZZİK ANITI

Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı gazetemizi de arayarak, Yozgatlı böyle bir kahramandan bilgisinin olmamasının hem kendisini hem de kendisine öğretmeyenlerin eksikliği olduğunu söyledi. Başkan Elbaşı, ‘’En kısa zamanda Yozgatlı Milli Mücadele Kahramanımız olan Kara Kezzik Nine’nin de bir anıtını beldemize kavuşturacağım’’ diye konuştu.

KARA KEZZİK NİNE

Milli Mücadele Kahramanı Kara Kezik Nine’nin kabri Çekerek ilçesinde bulunuyor. Gazetemiz yazarı, araştırmacı Osman Karaca, Kara Kezik Nine’nin Milli Mücadele döneminde Yozgat yöresinden Ankara’ya erzak ve malzeme kağnısı çeken, kahraman bir Türk kadını olduğunu, kendisinin Çekerekli olduğunu söyledi. Kara Kezik ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaptığını dile getiren Karaca, detaylı bilgileri ve yaşam öyküsünü kitabında verdiğini bildirdi.