Uzunlu’ya kamyon

Belediye Araç Parkında ihtiyaç duyulan kamyonun temin edilmesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin destek verdiği belirtildi. Belediye Başkanı Turan Koç, göreve geldiği tarihten itibaren beldedeki hizmetlerde kullanılmak üzere araç parkına kazandırdıkları araç sayısının 19’u bulduğunu söyledi. Başkan Koç, ‘’Beldemize daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı kendi imkanlarımızla daha ucuza mal edebilmek için makine parkımızı sürekli genişletme ihtiyacı duyuyoruz’’ dedi.