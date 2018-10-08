Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95680
ALTIN
234.520
DOLAR
6.1425
STERLİN
8.0040
EURO
7.0431

Uzunlu’ya kamyon

BOĞAZLIYAN İlçesinin hızla gelişip, modernleşen beldesi Uzunlu, belediye hizmetlerinde kullanılan araç parkına yeni bir kamyon ilave etti.

Uzunlu’ya kamyon

BOĞAZLIYAN İlçesinin hızla gelişip, modernleşen beldesi Uzunlu, belediye hizmetlerinde kullanılan araç parkına yeni bir kamyon ilave etti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
28 Okunma
Uzunlu’ya kamyon

Belediye Araç Parkında ihtiyaç duyulan kamyonun temin edilmesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin destek verdiği belirtildi. Belediye Başkanı Turan Koç, göreve geldiği tarihten itibaren beldedeki hizmetlerde kullanılmak üzere araç parkına kazandırdıkları araç sayısının 19’u bulduğunu söyledi. Başkan Koç, ‘’Beldemize daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı kendi imkanlarımızla daha ucuza mal edebilmek için makine parkımızı sürekli genişletme ihtiyacı duyuyoruz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bilgisayarlı petekler Irak yolcusu
Bilgisayarlı petekler Irak yolcusu
ENGELLiYE BAKIM EVi
ENGELLiYE BAKIM EVi
Droneli Denetim
Droneli Denetim
Şehit için mevlit
Şehit için mevlit
Çiftçiyi, muhtarlar sahiplendi
Çiftçiyi, muhtarlar sahiplendi
Köy yollarına sıcak asfalt
Köy yollarına sıcak asfalt

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim