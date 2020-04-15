Uzunlu’dan Gelibolu’ya

Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, belediyenin imkanlarıyla üretilip, sterilize işleminden sonra halka ve ihtiyaç duyan kurumlara dağıtılmak üzere maske üretimini bir süre önce başlattıklarını söyledi. Başkan Elbaşı, günlük 500 maske üretildiğini, biçki, dikiş ve nakış sertifikalı ev hanımları tarafından üretilen maskelerin Uzunlu başta olmak üzere çevre köylere dağıtımının yapıldığını kaydetti. Başkan Elbaşı, ‘’İlçemizde, beldemizde, çevre köy ve diğer yerleşim alanlarından gelen taleplere mümkün olduğunca yanıt vermeye çalışıyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarımız ile güvenlik birimlerinde görevli personele maske dağıtımı yaptık. Boğazlıyan Jandarma Karakolundan Harun Astsubay aracılığı ile Çanakkale Gelibolu Askeri Hastanesine tıbbi maskelerimizle Sağlık personelinin ihtiyaçlarına destek olduk’’ dedi.