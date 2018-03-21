Uzunlu’da zafer kutlandı

Gerçekleştirilen etkinlikte Çanakkale Destanı’nı anlatan oyun sahnelendi, şiirler okundu. Katılımcılara ‘kırık buğday çorbası, şekersiz üzüm hoşafı ve kepekli değirmen ekmeği’ ikramında bulunuldu. Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, ‘’O mücadeleyi bir nebze olsun hissedebilmek adına halkımıza, öğrencilerimize, hanımlarımızın hazırladığı Kırık Buğday Aşı, Şekersiz Hoşaf ve el yapımı Kepekli Ekmek sunduk. Emeği geçen tüm hanım kardeşlerimize, Sodes Kurs Usta öğretici ve görevlilerine, öğretmen ve öğrencilerimiz ile tüm halkımıza teşekkürler ederim’’ dedi.