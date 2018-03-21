Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116432
ALTIN
165.848
DOLAR
3.9317
STERLİN
5.5067
EURO
4.8170

Uzunlu’da zafer kutlandı

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi’nde Çanakkale Zaferimizin 103'üncü yıl dönümü açık alanda gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı, şehitler saygıyla anıldı.

Uzunlu’da zafer kutlandı

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi’nde Çanakkale Zaferimizin 103'üncü yıl dönümü açık alanda gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı, şehitler saygıyla anıldı.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
8 Okunma
Uzunlu’da zafer kutlandı

Gerçekleştirilen etkinlikte Çanakkale Destanı’nı anlatan oyun sahnelendi, şiirler okundu. Katılımcılara ‘kırık buğday çorbası, şekersiz üzüm hoşafı ve kepekli değirmen ekmeği’ ikramında bulunuldu. Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, ‘’O mücadeleyi bir nebze olsun hissedebilmek adına halkımıza, öğrencilerimize, hanımlarımızın hazırladığı Kırık Buğday Aşı, Şekersiz Hoşaf ve el yapımı Kepekli Ekmek sunduk. Emeği geçen tüm hanım kardeşlerimize, Sodes Kurs Usta öğretici ve görevlilerine, öğretmen ve öğrencilerimiz ile tüm halkımıza teşekkürler ederim’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Jandarma yakaladı, adliye bıraktı
Jandarma yakaladı, adliye bıraktı
Yıldız’a anlamlı forma
Yıldız’a anlamlı forma
Ankara’ya kaptırdık
Ankara’ya kaptırdık
YEŞİLAY köylerde
YEŞİLAY köylerde
Etkili iletişimi öğrendiler
Etkili iletişimi öğrendiler
Meslek öğreniyorlar
Meslek öğreniyorlar

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim