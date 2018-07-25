Uzunlu Renklendi

Başkan Koç, belde içerisindeki ana yolları halı deseni ile çöp tanklarını da çiçek desenleri ile boyattırdı. Beldenin görüntüsüne yeni güzellikler kazandırmak için çaba sarf eden Başkan Turan Koç, başka il ve ilçelerde gördüğü çalışmaları beldesinde de hayata geçirmeye çalışıyor. Başkan Koç, ‘’Kent estetiğine uygun yollar nakşetmek, göz zevki ve gönül huzuru ile yaşama arzusuyla insanımıza en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz’’ dedi.