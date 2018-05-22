Uzunlu'da altyapı çalışmalarına devam

Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, 'Hem gönül hem de yol yapmaya devam ediyoruz' diyerek, başlattığı çalışmaları, hizmetleri özetledi. Koç, dokunmadık bulvar, cadde ve sokak bırakmayacaklarına vurgu yaparak, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi. Başkan Koç, ''Çalışmalarımız Koç Mahallesi, Demirel Caddesi'nde devam ediyor. Yol çalışmalarımızın yanında, kaldırım, parke, refüj gibi çalışmalarımızda devam ediyor. Sosyal tesislerimizin önemli bölümünü tamamlayarak daha önce hizmete açtık. Çevre ve bahçe düzenlemeleri yaptık. Beldemiz bölgenin en güzel ve yaşanılabilir yörleşim arasında ilk sıralarda yer almaktadır'' dedi.