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Uzun namlulu yasak!

27 Şubat 2017 Pazartesi 06:15
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Yozgat Valiliği, uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine sahip silahlarla benzerlik oluşturan av tüfeklerinin olağanüstü hal sürecinde Yozgat sınırları içerisinde taşınması, nakli ve kullanılmasını yasakladı.

Uzun namlulu yasak!
Yozgat Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, terör olaylarının önlenmesine yönelik operasyonların yapıldığı bölgelerde (özellikle kırsal alanda), güvenlik kuvvetleri ile muhtemel karşılaşmalarda, avcı/sporcu-terör örgütü mensubu ayrımı konusunda tereddütte düşülerek sıkıntılar yaşanabileceği, yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde uzun namlulu ve tam otomatik harp silahına benzerliğinin yanlış anlamalara ve müessir olaylara sebebiyet verebileceğine dikkat çekildi. 
Bu hususlar çerçevesinde taşınması veya kullanılması hususunda kısıtlama getirilebileceği, TS870 standartlarına uygun olan bu silahların satışı veya ruhsatlandırılması hususunda herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceği ifade edildi. Yapılan açıklamada; "Bu kapsamda, M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin olağanüstü hal süresince Yozgat ili sınırları içerisinde taşınması, nakli ve kullanılması Yozgat Valiliğinin 16.02.2017 tarih ve 243 sayılı olurları ile yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. 

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