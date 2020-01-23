UZUM MARKA OLACAK

ÇEKEREK ilçesinde bağcılığın geliştirilmesine yönelik çalıştay düzenlendi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Yozgat Bozok Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği ‘Çekerek Bağcılığının geliştirilmesi’ çalıştayı ilgi gördü. Katılımcılara, İlçenin tarım ve bağcılık faaliyetleriyle ilgili sunum yapılmasıyla başlayan çalıştayın moderatörlüğünü Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Prof. Dr. Güngör Yılmaz yaptı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Rüstem Cangi, Doç Dr. Adem Yağcı, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Emine Sema Çetin, Tokat Geçit Kuşağı Taramsal Araştırma Enstitüsünden Dr. Duran Kılıç çalıştaya konuşmacı olarak katıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, '’Belediye denilince akla ilk gelen yol yapmak, kaldırım yapmak olsa da, bizler sıra dışı bir belediyeciliği ilke edindik. Hemşehrilerimizin niyetlerini, taleplerini, isteklerini ‘bu bizim görevimiz değil’ diyerek elimizle itmeyerek, İlçemizin projelerine ve taleplerine ortak olarak, birlikte Yerelde nasıl kalkınabiliriz hedefledik’’ dedi. Çakır, Türkiye’nin 9’uncu büyük su kaynağı olan Çekerek Barajına sahip olduklarını, bunu fırsata çevirmek, nimetlerinden yararlanmak, yöre halkını yararlandırmanın vazifeleri olduğuna dikkat çekti. Başkan Çakır, Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesinin önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine vurgu yaparak, üzüm ve bağcılığın Çekerek ile birlikte Yozgat’ın tüm il hudutları içerisindeki yerleşim alanlarında ve çevre illerde, ilçelerde yetiştirilip, mamul ürünlere dönüşeceğini kaydetti. Çakır, tarımsal girdi olarak bu topraklarda yaşayan insanların, yaşam standartlarını daha yukarıya çıkarılacağını anlattı, dünyada bağcılıktan çok para kazanan ülkelerin bulunduğunu bildirdi. Çakır, ‘’Bağcılıktan pekmez, sirke, Asma Yaprağı gibi birçok ürün elde etmek mümkün. Bağcılığa bu açıdan bakarsak ilçemiz için önemli bir ekonomik kaynak diyebiliriz. Bu ürün yelpazesinin içerisinde Pekmeze önemli bir yer açmak gerekiyor. Pekmez ile ilgili coğrafi işaret tescili için başvurumuzu yaptık ve Çekerek menşeili Üzüm Pekmezi hazırlanıyor. Biz bunun tanıtımı için bağ bozumunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve üreticilerimizi destekliyoruz. Bu ürünün canlanması için çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. Bizler biliyoruz ki yakın bir zamana kadar Çekerek’te bağcılık ön plandaydı ve insanlarımızın geçim kaynaklarının başında gelmekteydi. Bağlara bulaşan hastalıktan dolayı üzümün beklenen ürünü vermemesi üzüm bağlarının terk edilmesine sebep oldu. Bu konu da bizleri, bir adım atmaya, bu sorunu çözmek için çalışma yapmaya teşvik etti. Bağcılık alanında bizlere konunun uzmanları kıymetli hocalarımızın da heyecanımıza ortak olarak, ilçemize teşrif ederek verimli bir panel gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin sorularını tecrübeleriyle yanıtladılar’’ diye konuştu.