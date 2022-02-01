Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi kapsamında Tarım ve Ormancılık Bakanlığı “Uzman Eller Projesi”ni hayata geçiriyor. Yozgat Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; ‘’Kırsal alanda yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden; Meslek yüksekokulları dâhil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilere; tüm illerde kırsal alanda uygulayacağı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara 100 bin liraya kadar hibe desteği verilecek’’ denildi. açıklandı.

Yatırım konularına göre desteklenecek projeler ise şu şekilde

HAYVANCILIK

“Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği – Süt Sığırcılığı, Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, Besicilik, Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, Manda Yetiştiriciliği, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği, Koyun, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği, Keçi, Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri ile arı sütü ve ana arı üretimi ve İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı.

BİTKİSEL ÜRETİM

Kapama meyve bahçesi tesisi, Fide, fidan yetiştiriciliği, İç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri, Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler ve Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine yönelik projeler.

SU ÜRÜNLERİ

Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri, Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi.

ORMANCILIK

Orman ve orman ürünleri ile ilgili projeler; Gıda ve gıda dışı üretim, işleme, paketleme veya depolama, Et ve et ürünleri işleme, paketleme, depolama, Süt ve Süt ürünleri işleme, paketleme, depolama, Yumurta işleme, paketleme, depolama, Bal, arı sütü, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, işleme, paketleme, depolama, Bitkisel ürün işleme, paketleme, depolama, Su ürünleri işleme, paketleme, depolama, Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün işleme, paketleme, depolama.

28 Şubat tarihinde başlayacak olan başvurular https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılacağı bildirildi.