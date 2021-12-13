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Uzman Çavuş toprağa verildi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yavuz, 9 gündür tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:04
Uzman Çavuş toprağa verildi

Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yavuz, Cumartesi günü vefat ettikten sonra naaşı memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi İstanbulluoğlu Mahallesi 148. Sokak üzerinde 3 Aralık tarihinde meydana gelen kazada, 03 ACL 698 plakalı aracı ile seyir halinde bulunan sürücü Resul Koç (22) önüne çıkan kediye çarpmamak direksiyonu kırınca hakimiyetini kaybederek beton bahçe çit direklerine çarpmıştı. Tek taraflı kazada, araç içerisinde bulunan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine kayıtlı İsmet Can Yıldız (21) ile Resul Koç (23) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilen iki yaralıdan Resul Koç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Yozgat Valisi Ziya Polat’ta, Akdağmadeni'nde trafik kazasında yaralanarak Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan J. Uzm. Çvş. İsmet Can Yıldız'ın durumu hakkında Başhekim Mustafa Kozan'dan bilgi almıştı. Kaza sonrası tedavisine devam edilen Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız da 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldız için Yozgat'ta askeri tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından merhum Yıldız'ın naaşı Bolvadin Devlet Hastanesi morguna getirildi, Bolvadin Çarşı Camii'nde düzenlenen askeri tören ve cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

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Uzman Çavuş Toprağa Verildi
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