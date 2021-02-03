Uzlaşma görüşmesi yapıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğüne bağlı uzlaşma komisyonu üyeleri Araplı’da yapımı devam eden gölet inşaatı içerisinde kalan ve kamulaştırılması gereken taşınmazların sahip veya yetkili temsilcileriyle toplantı düzenlendi. Uzlaşma Komisyonu ile taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri, Pandemi sürecinde Covid-19 tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe, maske ve hijyen unsurlarına da dikkate alarak uzlaşma görüşmeleri yaptı. Sorgun ilçesinde 2011 yılında başlatılan proje kapsamında Araplı’da inşa edilmesi planlanan gölet inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 92 bin dekar araziyi sulayacak olan gölette 7 milyon metreküp su depolanacak. Gölet, önümüzdeki yıl tamamlanarak işletmeye alınacak.