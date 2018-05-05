Üzerlerinden tarih çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy’de iki şüphelinin üzerinde alınan duyum üzerine arama yaptı. Bizans ve Helenistik dönemlere ait olduğu tespit edilen 29 adet sikke, 3 adet cam gözyaşı şişesi, 1 adet madeni ayna, 19 adet süs eşyası parçaları, 1 adet metal haç parçası, 3 adet bakır iğne, 1 adet bronz çan, 1 adet u çivi, 5 adet yüzük ve parçası, 5 adet süs pulu, 3 adet metal kemer lokması, 1 adet saplı mühür, 5 adet sikke görünümlü obje, 4 adet muhtelif obje ve 1 adet askı tipli insan yüzlü aplik olmak üzere toplam 83 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.