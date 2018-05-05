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Üzerlerinden tarih çıktı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yerköy’de alınan duyum üzerine yaptığı arama çalışmaları neticesinde tarihi eserler ele geçirdi.

Üzerlerinden tarih çıktı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yerköy’de alınan duyum üzerine yaptığı arama çalışmaları neticesinde tarihi eserler ele geçirdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Üzerlerinden tarih çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy’de iki şüphelinin üzerinde alınan duyum üzerine arama yaptı. Bizans ve Helenistik dönemlere ait olduğu tespit edilen 29 adet sikke, 3 adet cam gözyaşı şişesi, 1 adet madeni ayna, 19 adet süs eşyası parçaları, 1 adet metal haç parçası, 3 adet bakır iğne, 1 adet bronz çan, 1 adet u çivi, 5 adet yüzük ve parçası, 5 adet süs pulu, 3 adet metal kemer lokması, 1 adet saplı mühür, 5 adet sikke görünümlü obje, 4 adet muhtelif obje ve 1 adet askı tipli insan yüzlü aplik olmak üzere toplam 83 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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