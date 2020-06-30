Uzaktan eğitim

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, internet üzerinden video konferans yöntemiyle, sabah İstanbul Güngören Dr. Lütfü Kırdar İlkokulu ve Gündoğdu İlkokulu öğretmenlerine ‘Eğitimde STEM Yaklaşımı için Proje Tabanlı Etkinliklerin Önemi’ konulu eğitim verdi. Öğleden sonra ise Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte ‘Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Lisans ve Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Projesi Yazma Eğitimi’ konulu bilgiler aktardı.

Öğretmenlere yönelik olarak projelerde hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerinde yapılması gerekenler ile STEM yaklaşımına ilişkin temel bilgiler paylaşıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrenci projelerinde farklı disiplinleri birleştirmenin, öğrenci mizacına uygun etkinlikler geliştirmenin, öğrencinin gelişimi, karakter oluşumu ve becerileri kazanması bakımlarından önemine değinerek, öğretmenin yönlendirme, rehberlik etme ve süreç yönetimi bakımından üstleneceği rollere ilişkin düşüncelerini paylaştı. ‘Köy Koleji’ düşüncesiyle ilgili bilgileri de aktaran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, STEM yaklaşımında öğrencilere çözüm üretmeye yönelik beceriler kazandırmaya odaklanmak gerektiğini söyledi. Toplantı moderatörlüğünü yürüten Dr. Lütfü Kırdar İlkokulu öğretmeni Fatma Ayar ve Okul Müdürü Barış Ülgen ile Gündoğdu İlkokulu Müdürü Ergin Ayar, seminerin faydasına değinerek Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ettiler.

Farklı üniversitelerden akademisyenlerinde katıldığı buluşmada, üniversitelerdeki değişim ve bunun temel unsuru olan, bilgi, araştırma ve girişimcilik konularına değinildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, konuşmasında üniversitelerin bilgiyi topluma ve sektöre aktarmasında, faydaya dönüştürmesinde, nitelikli Ar-Ge faaliyetlerinde işbirliklerini güçlü ve sürekli kılacak mekanizmaların önemli olduğunu söyledi. Böyükata, kurumlarda bu tür birimlerin aktif olmasının ve işbirliklerin projeler üzerinden yürütülmesinin olumlu yanlarına değindi. Proje yazım teknikleri ve kalite unsurları konusunda bilgiler paylaştı. Toplantıya katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, proje eğitimlerine gönül verip genç araştırmacılara yol göstermesinden dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’yı ve toplantının moderatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu’nu tebrik ederek, teşekkür etti.