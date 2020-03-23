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Uzaktan eğitim başlıyor

YOZGAT il genelinde, tüm yurt genelinde olduğu gibi uzaktan eğitim programına bugün başlanılacak.

23 Mart 2020 Pazartesi 03:11
Uzaktan eğitim başlıyor

Bir haftalık tatil sonrasında online eğitime başlayacak olan öğrenciler, televizyon kanallarından veya internet üzerinden derslerini takip edebilecek. 2019-2020 Eğitim dönemi, ülkemizde yaşanan korona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitim ile devam edecek. Tatil sonrasında bugün eğitim kaldığı yerden devam edecek. Okullara gidilmeden, televizyon kanallarında ve internet üzerinden uygulanacak olan derslerin saatleri ve konuları belirlendi. Uzaktan eğitim için il genelinde tüm hazırlıklar tamamlandı.

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Uzaktan Eğitim Başlıyor
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