Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1153
ALTIN
470.720
DOLAR
7.7313
STERLİN
10.0038
EURO
9.0683

UZAK DURUN!

YOZGAT Valiliği, çalışmaları tamamlanan Yüksek Hızlı Tren Test sürüşleriyle ilgili, hattın geçtiği kesimlerde vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

05 Ekim 2020 Pazartesi 00:29
UZAK DURUN!

Açıklamada, Yerköy-Yozgat-Sorgun/Akdağmadeni-Sivas arasındaki Yüksek Hızlı Tren Projesi üstyapı ve elektromekanik işleriyle ilgili çalışmaların tamamlandığı hatırlatıldı. Yapılan işlerin test edilmesi amacıyla test sürüşlerine başlanıldığı kaydedildi. Yerköy-Sivas YHT Projesinin hedeflenen, planlanan ve istenilen tarihte tamamlanabilmesi için iletim, imalat, ulaşım ve kontrol hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasının amaçlandığı bildirildi. 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılan test sürüşlerinin, Yerköy -Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni arasında bir ay süreyle saat 22.00 - 06.00 arasında, tren seti belirli bir hızda seyir ederek YHT hattında yükleme uygulaması yapılacağı hatırlatıldı.  Belirtilen güzergahta vatandaşların can ve mal kaybına uğramamaları için, Tren Hattına yaklaşmamaları istendi. 

Anahtar Kelimeler:
UZAK DURUN!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATA TOHUMUNU SEVDiK
ATA TOHUMUNU SEVDiK
Kongrelere sınırlama
Kongrelere sınırlama
Denetimler sürüyor
Denetimler sürüyor
Engelli ziyareti
Engelli ziyareti
Çalışmalar tamam
Çalışmalar tamam
Tedbiri Elden Bırakmayın!
Tedbiri Elden Bırakmayın!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim