UZAK DURUN!

Açıklamada, Yerköy-Yozgat-Sorgun/Akdağmadeni-Sivas arasındaki Yüksek Hızlı Tren Projesi üstyapı ve elektromekanik işleriyle ilgili çalışmaların tamamlandığı hatırlatıldı. Yapılan işlerin test edilmesi amacıyla test sürüşlerine başlanıldığı kaydedildi. Yerköy-Sivas YHT Projesinin hedeflenen, planlanan ve istenilen tarihte tamamlanabilmesi için iletim, imalat, ulaşım ve kontrol hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasının amaçlandığı bildirildi. 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılan test sürüşlerinin, Yerköy -Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni arasında bir ay süreyle saat 22.00 - 06.00 arasında, tren seti belirli bir hızda seyir ederek YHT hattında yükleme uygulaması yapılacağı hatırlatıldı. Belirtilen güzergahta vatandaşların can ve mal kaybına uğramamaları için, Tren Hattına yaklaşmamaları istendi.
05 Ekim 2020 Pazartesi 00:29