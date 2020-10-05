UZAK DURUN!

Açıklamada, Yerköy-Yozgat-Sorgun/Akdağmadeni-Sivas arasındaki Yüksek Hızlı Tren Projesi üstyapı ve elektromekanik işleriyle ilgili çalışmaların tamamlandığı hatırlatıldı. Yapılan işlerin test edilmesi amacıyla test sürüşlerine başlanıldığı kaydedildi. Yerköy-Sivas YHT Projesinin hedeflenen, planlanan ve istenilen tarihte tamamlanabilmesi için iletim, imalat, ulaşım ve kontrol hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasının amaçlandığı bildirildi. 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılan test sürüşlerinin, Yerköy -Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni arasında bir ay süreyle saat 22.00 - 06.00 arasında, tren seti belirli bir hızda seyir ederek YHT hattında yükleme uygulaması yapılacağı hatırlatıldı. Belirtilen güzergahta vatandaşların can ve mal kaybına uğramamaları için, Tren Hattına yaklaşmamaları istendi.