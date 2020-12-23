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Uyuşturucuyla yakalandı

Hamzabeyli Sınır Kapısında otomobilinde 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ‘’Bana komplo kuruldu” dedi. Filiz’in tutuklandığı olay 15 gün süreyle basından gizlendiği ileri sürüldü.

23 Aralık 2020 Çarşamba 00:34
Uyuşturucuyla yakalandı

SOSYAL Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi (EMİSCO) Sözcüsü, Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı, Brüksel Büyükelçiliği ESKİ Basın Müşaviri Veysel Filiz'in otomobilinde yaklaşık 100 kilo eroin maddesi bulundu. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ailesiyle birlikte yurtdışına çıkış yapmak isteyen Veysel Filiz'in otomobilinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Veysel Filiz'in otomobili gümrükte ince aramaya tabi tutuldu. Aracın gizli bölmesinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro olan 100 kilo eroin ele geçirildi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde Basın Müşavirliği görevinde bulunan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, meslekten ihraç edilen Veysel Filiz'in, Yozgat'ta bulunan yakınları, olayın bir komplo olduğunu öne sürdüler. Filiz'in de, açtığı davaları kazandığını ve bir ay içinde görevine döneceğine söylediği öğrenildi. Sınır kapısında uyuşturucu yakalandığında bunu basına açıklayan gümrük yetkilileri, bu kez farklı bir uygulama yaparak, uyuşturucu olayının duyulmaması ve basına bu konuda kesinlikle bilgi sızmaması talimatı verildiği ileri sürüldü. Talimat gereği olayla ilgili basına bilgi sızmamasına özen gösterildiği, yaklaşık 15 gün önce meydana gelen kaçakçılık olayının da bu yüzden şimdiye kadar gizli kaldığı iddia edildi. Eski basın müşaviri Veysel Filiz, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı.

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Uyuşturucuyla Yakalandı
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