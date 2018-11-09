Uyuşturucuyla mücadele konuşuldu

Kurul üyeleri uyuşturucu ile yapılan mücadele çalışmaları hakkında Vali Çakır'ı bilgilendirdi. Vali Çakır, uyuşturucu kullanımının diğer ülkelere oranla Türkiye'de daha az olduğunu, ancak bağımlılıkla mücadelede herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi. Vali Çakır, bu konuda tüm vatandaşlara da önemli görev düştüğünün altını çizerek, halkın konuyla alakalı gördüklerini, duyduklarını 0552 155 66 66 numaralı Uyuşturucu İhbar Hattı'na bildirmelerini istedi.

SORGUN’DAKİ TOPLANTI

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, ‘Bağımlılıkla Mücadele’ ilçe Koordinasyon Kurulu toplantısında son yıllarda giderek artan, toplumun önemli bir yarası haline gelen madde bağımlılığının, ancak mücadelede samimi olunması durumunda önlenebileceğini söyledi. Altınpınar, toplumdaki hiçbir ferdin bu olumsuz alışkanlıklara bulaşmasına, zarar görmesine fırsat vermeden, her bir ferdin çocukluk çağlarında spor, müzik ve sosyal etkinliklere yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak tutulması gerektiğinin altını çizdi. Altınpınar, "Öncelikli amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Ancak bu alışkanlıklara bulaşanları da kurtarmak da bizim görevimizdir. Gönül ister ki hiçbir ferdimiz bu kötü alışkanlıklara bulaşmadan, onlara sahip çıkalım. Algıyı yönetmek ilgiyi yönetmenin önüne geçiyor. Aslında uyuşturucu ile nasıl mücadele edilmesi gerekiyorsa öyle mücadele etme samimiyetini gösterebilsek, bu sorunun çözümünü kolaylaştırabiliriz. Bu mücadelede en önemli unsur uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmektir" dedi.

Kaymakam Altınpınar, uyuşturucuda gelinen son noktanın video filmlerle anlatılması, rehberlik ve araştırma görevlilerinin bu mücadeleye dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Altınpınar, "Bu çalışmalar için bir süre koyalım. Bu süre sonunda elde edilen sonuçları değerlendirelim. Eğer yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar verdiyse devam edelim, vermediyse yöntemleri değiştirme yoluna gidelim" diye konuştu.