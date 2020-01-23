UYUŞTURUCUYLA MUCADELE

Akdağmadeni ilçesindeki toplantıya Kaymakam Murat Kaplay başkanlık etti. Kaplay, ‘’Hükümetimiz çok ciddi tedbirler alıyor. Bizlerde aynı paralelde bu tedbirleri uyguluyoruz. Güvenlik kuvvetlerimizle yapılan çalışmalarda çok önemli başarılar elde ediliyor. Bu iş bir kişinin bir kurumun yapabileceği bir iş değil, bütün kamu kurum ve kuruluşlar ile toplumun her kesiminin yapması gereken bir çalışmadır’’ dedi. Kaymakam Kaplay, uyuşturucu bağımlılığının sadece uyuşturucuyu kullanan vatandaşa zarar vermediğini, toplumun bütün kesimlerinin de çok ciddi anlamda zarar gördüğüne dikkat çekti. Kaplay, ‘’Uyuşturucu kullanımı, toplumumuzun hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, geleceğimizin teminatı gençleri hedef alan son derece önemli bir sorun haline gelmiştir. Onun için uyuşturucuyla mücadeleyi devlet ve millet olarak top yekün yapmamız gerekiyor” diye konuştu. Toplantı, katılımcıların uyuşturucuyla mücadele konusunda yaptıkları sunumlar ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. Şefaatli ilçesindeki toplantıya ise Kaymakam Halis Hacıismailoğlu başkanlık etti. Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Emre Atahan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Osman Duran, Devlet Hastanesi Baştabibi Nuri Tumiray, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Filiz Gençaslan, Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz, Gençlik Ve Spor Müdürü Muzaffer Arslan, Müftü Nazım Aksever, Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Kübra Sağlam, Meslek Yüksek Okul Sekreteri Alpaslan Karaca katıldı. Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, toplantıda mücadelenin aile, okul, din ve ahlak gibi bir çok alanda yapılması gerektiğini, mücadelenin sadece güvenlik mensupları ile değil kurumlar arası kurulacak olan iletişim ve iş birliği ile yapılabileceğinin önemine değindi. Kaymakam Hacıismailoğlu, ‘’Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, çocuklarımızın madde bağımlılığından uzak tutulması, sağlıklı birer birey olarak yetiştirmenin çabası içerisinde olmamız gerekir. Kurumların bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri önemlidir’’ ifadelerini kullandı.