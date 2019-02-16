Uyuşturucuyla mücadele

Çayıralan Öğretmenevindeki toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ile birlikte Şube Müdürü Hakan Mucuk, Ahmet Karakaş ile tüm okul/kurumların idarecileri ve rehber öğretmenler de hazır bulundu. ‘Madde Bağımlığı, Uyuşturucu ve Kötü Alışkanlıklar’ konusunun ele alındığı toplantıda, yapılacak çalışmaların planlanması yapıldı. Bu çalışmaların Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sağlık Kuruluşları ile ortak bir şekilde yürütülmesi, okullarda bu konular üzerinde öğrencilere gerekli bilgilendirme çalışmalarının yapılması ile ailelere bu konuda bilgilendirme çalışmaları yapılıp, toplumda farkındalık oluşturma amaçlı broşürler dağıtma ve afişlerle konu ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılması kararlaştırıldı. Kaymakam Bekir Özen, toplantı sonrası çocuklarımızın ve gençlerimizin, uyuşturucu, internet bağımlığı gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, toplantıya katılan tüm idarecilere teşekkür etti.