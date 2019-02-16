Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102715
ALTIN
224.474
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8121
EURO
5.9542

Uyuşturucuyla mücadele

ÇAYIRALAN ilçesinde Kaymakam Bekir Özen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu ve bağımlılık yaratan maddelerle mücadele konusunda alınan ve alınması gereken önlemler konuşuldu.

Uyuşturucuyla mücadele

ÇAYIRALAN ilçesinde Kaymakam Bekir Özen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu ve bağımlılık yaratan maddelerle mücadele konusunda alınan ve alınması gereken önlemler konuşuldu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
12 Okunma
Uyuşturucuyla mücadele

Çayıralan Öğretmenevindeki toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ile birlikte Şube Müdürü Hakan Mucuk, Ahmet Karakaş ile tüm okul/kurumların idarecileri ve rehber öğretmenler de hazır bulundu. ‘Madde Bağımlığı, Uyuşturucu ve Kötü Alışkanlıklar’ konusunun ele alındığı toplantıda, yapılacak çalışmaların planlanması yapıldı. Bu çalışmaların Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sağlık Kuruluşları ile ortak bir şekilde yürütülmesi, okullarda bu konular üzerinde öğrencilere gerekli bilgilendirme çalışmalarının yapılması ile ailelere bu konuda bilgilendirme çalışmaları yapılıp, toplumda farkındalık oluşturma amaçlı broşürler dağıtma ve afişlerle konu ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılması kararlaştırıldı. Kaymakam Bekir Özen, toplantı sonrası çocuklarımızın ve gençlerimizin, uyuşturucu, internet bağımlığı gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, toplantıya katılan tüm idarecilere teşekkür etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sızdırılan liste değişiyor
Sızdırılan liste değişiyor
Fetö’den tutuklama
Fetö’den tutuklama
KOP-ORAN işbirliği
KOP-ORAN işbirliği
Doğal Taştan yeni model
Doğal Taştan yeni model
TARiHi LiSEYE ‘MADALYA’ TALEBi
TARiHi LiSEYE ‘MADALYA’ TALEBi
Vali kaymakamları ağırladı
Vali kaymakamları ağırladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim