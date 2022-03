Uyuşturucuyla mücadele

Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu konferans salonunda başlayan ve iki gün sürecek olan sempozyumun birinci gün açılış programına Yozgat Valisi Ziya Polat, Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, Yozgat İdare Mahkemesi Başkanı Murat Ayrancı, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Saffet Köse, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Halil Başer, Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Sivil Toplum ve Siyasi Parti Temsilcileri, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını Üniversite Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Suzan Tek Ayaz yaptı. Ayaz konuşmasında: “Sadece ülkemizde değil tüm dünyada biyopsikososyal açıdan en önemli sağlık sorunlarından biri olan uyuşturucunun, farklı disiplinlerin katkılarıyla, uyuşturucuyla mücadelede bilimi de merkeze alarak, güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşmak, disiplinler arası iletişim ve işbirliğini artırarak, bu alanda ülkemize bilimsel katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bozok Üniversite Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Dr. M. Fevzi Polat ise, madde kullanımı altında zikredilen ancak bizim önemle üzerinde durduğumuz illegal uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin sadece gençlerin bireysel yaşamını ve sağlıklarını olumsuz yönde etkilemekle kalmayıp aynı zamanda toplumu da olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, toplum sağlığının en çok tehdit eden madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konusunda alanında uzman akademisyenler tarafından düzenlenen sempozyuma ilçe olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz konuşmasında: “Uyuşturucu; asayiş ve güvenlik sorununun yanı sıra toplum sağlığını da etkileyen sosyal bir problemdir. Böyle önemli bir sorunun değerli hocalarımız tarafından enine boyuna masaya yatırılması toplumsal bir yaraya parmak basılması açısından oldukça önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ da yaptığı konuşmada Yozgat Bozok Üniversitesi’nin hayalleri olan ama hayalperest olmayan bir üniversite olduğunu belirterek bu çerçevede kendi yerel iç dinamikleri içerisinde insan gücünü sürekli aktif ve faal tutmaya, farkındalık oluşturmaya çalışan bir üniversite olduğunu belirtti. Rektör Karadağ konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üniversitemiz ‘Karalılıkla, Başarıya…’ sloganıyla sadece eğitim öğretim süreçlerini değil aynı zamanda bilimsel süreçleri de iddialı bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır. Üniversitemiz, bir taraftan eğitim-öğretim süreçlerini çağın gerekleri çerçevesinde en iyi şekilde yönetmeye çalışırken diğer taraftan akademyaya ciddi anlamda katkı sunmakta ve üniversitelerin ana üslubu olan bilimsel çalışmalarda da önemli başarılara imza atmaktadır. Bugün önemli bir sempozyuma Akdağmadeni ilçemiz ve Üniversitemiz ev sahipliği yapıyor. Uyuşturucuyla mücadele süreçleri uzun zamandan beri dünyanın gündemindedir. Esasında uyuşturucuyla mücadelede ana odak, böyle bir hastalığa müptela olmadan bunun önüne geçebilmektir. Bunun esasında en güzel formülü güçlü bir aileden geçiyor. Eğer güçlü bir aile varsa, güçlü bir birey var demektir. Güçlü birey, hayata bakışını hayata değer atfetmenin de ölçütlerini de kendisi belirler, diye düşünüyorum. Yani çocuk, ailesinden, anne ve babasından aldığı terbiye ile hayatına yön verir. Bu milletin bir dokusu, örf ve ananeleri var. Oradan aldıklarıyla eğer iyi bir çocukluk geçirmiş, iyi bir aile terbiyesi almışsa o çocuğun veya gencimizin kötü alışkanlıklarla yüz yüze olması çok zayıf bir ihtimal. Dolayısıyla uyuşturucunun müptelası olmamak için bir defa aileyi kesinlikle korumamız gerekiyor. Güçlü aile, güçlü bireyi, güçlü birey ise sağlıklı bir geleceği inşa eder. Üniversitelerin bilgi ürettiğini, üniversitelerin farkındalık oluşturacak fikir ve düşüncelerini olduğunu akademisyenler olarak bizler biliyoruz. Tabi bilginin aktarılmasının yollarından biri de bilindiği üzere sempozyumlar ve konferanslar yapmak. Bilgi; sempozyumlar ve konferanslarla aktarılır ve bu bilgiler mevcut olan bilgilerle harmanlanır ve akabinde de yeni çözüm yolları önerilir. Ben inanıyorum ki bu toplantıda ortaya atılacak yeni fikirler, mevcut olan çözüm yollarıyla harmanlanarak uyuşturucu ile mücadele süreçleri daha sağlıklı daha doğru yönetilecektir. Sempozyum sonunda elde edilecek çıktılar uyuşturucu ile mücadelede bizleri bir adım daha ileri götürecektir diye düşünüyorum. Sempozyumda emeği geçen Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu yöneticilerimize, akademisyenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Yozgat Valisi Ziya Polat ise iki gün sürecek sempozyum sonunda sahaya yansıyacak topyekûn bir çözüm ve mücadele önerilerinin çıkması gerekliliğine vurgu yaptı. Polat konuşmasında: “Bağımlıkla mücadele inşallah sadece konuşup, tartışıp sahada görmediğimiz ve karşılaşmadığımız bir durum olur. Müslüman Türk toplumunda bunları konuşmamamız gerekirdi. Gençlerimizi bu sorundan ancak spor ve etkinliklerle uzak tutabiliriz. Göreve geldikten sonra bıkmadan ve yılmadan söylüyorum. Her çocuğumuz bir lisanslı spor yapsın, her çocuğumuz bir müzik aleti çalsın ve her çocuğumuz en az bir yabancı dil bilsin ki kötü alışkanlıklardan uzak kalsın” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Şenol Akın'ın oturum başkanlığını yaptığı birinci oturumda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Dr. İ. Hatice Demirbaş, ‘Çocuğunuzun Madde Kullandığını Nasıl Anlarsınız’, Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan ‘Uyuşturucu Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü’, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Zeynep Akkoyun ‘Madde Bağımlılığının Tedavisi’ konularında bilgiler verdi.

Oturum Başkanlığını Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Güney'in yaptığı ikinci oturumda ise Üniversite Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Güngör Yılmaz ‘Kenevir nedir? Ne değildir?’, Üniversite Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Suzan Tek Ayaz ‘Bağımlı Çocukların Sağlık Sorunları’, Samsun Barosu'ndan Av. Remzi Toprak ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Özendirme Suçu’, Üniversite Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fevzi Polat ‘Madde Bağımlılığında Kullanılan Analiz Yöntemleri’ konulu sunumlarını yaptı.

Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Güngör Yılmaz'ın başkanlığındaki üçüncü oturumda Patent-Marka Vekili Av. Dr. Alp Arslan ‘Çocukları Uyuşturucuya Özendiren Oyuncaklar’, Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Dekanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Zeynep Akkoyun ‘Bağımlılığa Yol Açan Etmenler, Madde Kullananlara Karşı İletişim Dili’, Adlı Bilimciler Derneği Genel Sekreteri Av. Devrim Karakülah ‘Bağımlılık Yaptırıcı Maddelerle İlgili Hukuki Yaptırımlar’ konusunda salonu bilgilendirdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim Üyesi Profesör Dr. M. İrfan Karadede’nin oturum başkanlığını yaptığı günün son oturumunda ise Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Dr. Ayşe Gürol ‘Bağımlılık Suç ve Şiddet’, Üniversite Sağlık Bilimleri Dekanı Profesör Dr. Sevinç Polat ‘Bağımlı Ebeveynlerin Çocuklarına Yaklaşımı’, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Dr. Yurdagül Erdem ‘Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Okul Sağlığı Hemşirelerinin Rolü’ konularında sunumlar gerçekleştirdi.