Uyuşturucuyla mücadele

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, bağımlılıklarla mücadelesini 100 yıldır sürdüren Yeşilay’ın, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde, bağımlılıktan uzak bir yaşamın önemine vurgu yaptığını söyledi.

Coşkun, bağımlılıklarla mücadelede önleyici adımlar büyük önem taşırken, bağımlılığın oluştuğu durumlarda ise bunun bir hastalık olduğunu kabul ederek tedavi için destek almak gerektiğini bildirdi. Coşkun, ‘’Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile yediden yetmişe toplumun tüm kesimlerine ulaşan Yeşilay, önleme çalışmalarının yanı sıra Türkiye’nin 36 şehrindeki 42 Yeşilay Danışmanlık Merkeziyle de tamamen ücretsiz olarak rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor’’ dedi.

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, uyuşturucu maddelerin kullanımının, insanlarda fiziksel, ruhsal ve davranışsal olarak olumsuz değişikliklere, ölümcül sonuçlara sebep olduğunun altını çizdi. Coşkun, ‘’Yeşilay olarak bu olumsuz sonuçların önüne geçmek için çalışıyor; özellikle gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi için pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ve

Okulda Bağımlılığa Müdahale programları ile bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi ve gençlerimizde farkındalığın oluşmasını hedefliyoruz. Ayrıca ülke çapında ve uluslararası alanda düzenlediğimiz yarışma ve etkinliklerle farklı açılardan bağımlılık konusuna dikkat çekerek toplumun bilinç kazanmasını hedefliyoruz. Her yaş grubundan, bağımlı bireylerin

bireysel mücadelelerine destek olmak için YEDAM’lar ile rehabilitasyon desteği veriyoruz.

Yeşilay olarak yürüttüğümüz çalışmaların ilimizdeki kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyunun sahiplenmesi ve desteğiyle daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Herkesi bu konuda bilinçli olmaya ve bağımlılıklarla mücadeleye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.