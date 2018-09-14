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Uyuşturucuya jandarma geçit vermiyor

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde uyuşturucuya yönelik yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Uyuşturucuya jandarma geçit vermiyor

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde uyuşturucuya yönelik yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi.

14 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Uyuşturucuya jandarma geçit vermiyor

İki kişi göz altına alınarak, şoruşturmaya başlandı. Yozgat Merkez Mutafoğlu Mahallesi’nde Jandarma tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen iki kişi yakalandı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 408 gram Bonzai uyuşturucu madde, kuru sıkı tabanca, kuru sıkı tabanca şarjörü, kasatura bıçağı, uç kısmına çivi çakılmış ve yaralayıcı özelliği olan plastik boru ile 2 adet ahşap sopa ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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