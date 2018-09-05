UYUŞTURUCUYA GEÇiT YOK

Vali Yurtnaç, bağımlılığın, kişinin zarar görmesine rağmen madde kullanımına devam etmesi, kullandığı maddeyi uzun süre bırakamaması, sürekli madde arayışı içinde olması, kullandığı maddeyi giderek arttırması ile karakterize edilen bir tablo olduğunu söyledi. Vali Yurtnaç, madde kullanımının sağlık, suç, yargı, sosyal refah, eğitim, güvenlik, ulaşım, ülke içinde ve ülkeler arası ticaret için bir dizi sonuçlarının bulunduğunu, bu tür maddelerin kullanımının sadece gençlerin bireysel yaşamını olumsuz etkilemekle kalmayıp, toplumu da etkilediğine dikkat çekti. Vali Yurtnaç, cinayetlerin yüzde 60’ı, saldırıların yüzde 40’ı, tecavüzlerin yüzde 33’ü alkol kullanımı ile ilgili olduğunu, madde kullanımının fizyolojik etkileri algılamada, gerçeklik değerlendirmede sorun yarattığını, merkezi sinir sistemini ve diğer organları etkilediğinin altını çizdi.

MÜCADELEYE DEVAM

Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat’ta uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız olarak devam ettiğini söyledi. Ülkemizde madde bağımlılığının diğer ülkelere oranla daha az olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Gelişmenin yanında çağımızın yaşadığı dezavantajlı konulardan birisi de uyuşturucu pazarını arttırma çabaları ve uyuşturucu kullanımındaki artıştır. Her ne kadar ülkemizde bu tehlike olmakla birlikte dünyanın diğer ülkeleriyle kıyas edilemeyecek şekilde iyi durumda olduğu istatistiki rakamlardan anlaşılmaktadır” dedi.

Bu bağımlılığın insanlığın ve gençliğin geleceği için büyük bir tehlike ve tehdit olduğuna dikkat çeken Vali Yurtnaç, “Bu çerçevede Yozgat’ta da kapsamlı çalışmalar yapılmakta, farkındalık oluşturularak toplum bu tehditten uzaklaştırılmaya çalıştırılmaktadır. 2017 yılından bu yana, konuyu sadece emniyet ve jandarmaya havale etme yerine, diyanet, aile sosyal politikalar, belediye, halk sağlığı, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, milli eğitim gibi kurum ve kuruluşlara görevler verilerek, hem uyuşturucu satıcılarına hem de kullanıcılara karşı planlı yoğun bir mücadele başlatıldı” diye konuştu.

İHBAR HATTINI ARAYIN

Uyuşturucu konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Yurtnaç, “Vatandaşlarımızın bildiği, gördüğü, duyduğu, uyuşturucu madde yetiştiren, satan, aracılık yapan, kullanan kimseler varsa bu kişileri 0552 155 66 66 numaralı ihbar hattına bildirsinler. Bu hat 24 saat boyunca açık tutularak halkın desteğini alınmaya çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı.

HAPİS CEZASI

Uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara ağır cezaların verildiğini hatırlatan Vali Yurtnaç, “Uyuşturucu satıcılarına ceza yasasında yapılan değişikliklere göre 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Uyuşturucu kullananlara ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezaları verilerek mücadeleye devam edilmektedir” dedi.

Yozgat Valisi Yurtnaç, okullarda, camilerde toplumun yoğun olarak yaşadığı alanlarda bilgilendirilerek bu tehlikeli maddeye uzak durulması için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

SONUNA KADAR MÜCADELE

Vali Yurtnaç, uyuşturucu ile mücadeleyi sadece emniyet ve jandarmaya bırakmadıklarını, Diyanet, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim, Sağlık İl Müdürlüğü, Belediye, meslek örgütleri, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ile bir çalışma yaptıklarını hatırlattı. Vali Yurtnaç, ‘’Bir yol haritası belirledik ve hepsine bir görev verdik. Sınıfında huzursuz ve mutsuz olan çocuğu öğretmeni bilecek. Derdini sorup öğrenecek. Bir çocuğun ailesi ile arkadaşları ile öğretmeni ile problemi olabilir. Bu problemler kötü insanlara gitmesine yol açabilir. Bu problemini öğretmeni bilecek ki onu yanlış yöne gitmesine engel olsun. Herhangi bir maddeye bağımlılığı olanlar veya buna kapı aralamış olanları bileceğiz ve bunun üzerine hep birlikte düşeceğiz. Bunu üreten, aracı olan, satan ve kullananlar var. Hiç birimiz çocuğumuzun yanlış kişilerle arkadaşlık etmesini, bağımlı olmasını, hayatının ilerleyen zamanlarını sıkıntı içinde geçirmesini istemeyiz” diye konuştu.

