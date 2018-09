UYUŞTURUCUYA GEÇiT YOK

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, uyuşturucu satıcılarına yönelik her an tetikte olduklarını belirterek, “Güvenlik birimlerinin planlı ve organize şekilde yaptığı çalışmalarla uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor. Bu konuda ilimizde 140 kişi mahkemeye sevk edilmiş, bunlardan 35’i tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Bu konuda tüm güvenlik birimlerimiz her an uyuşturucu satıcılarının peşinde ve onlara göz açtırmıyorlar” dedi.