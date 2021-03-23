Uyuşturucuya geçit yok

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkeziyle birlikte 13 ilçede gerçekleştirilen Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda, 8 olayla ilgili olarak 12 şüpheli şahıs yakalandı. Edinilen bilgilere göre, bir hafta süren uygulamada 10,68 gram esrar, 4,51 gram kenevir tohumu, 10,50 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yakalanan şüpheli 12 şahıstan 11’i ifade ve işlemleri akabinde serbest bırakıldı. Bir kişi ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti kapsamında gözaltına alınarak, sorgulandı. Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il dışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi ilçede attığı iddia edilen şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 4,51 gram kenevir maddesi ve 5,29 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. •Haber Merkezi•