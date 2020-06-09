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Uyuşturucuya geçit yok

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

09 Haziran 2020 Salı 00:52
Uyuşturucuya geçit yok

YOZGAT ve Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Sarıkaya ilçesi ile Kayseri'deki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.  Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 285 fişek ele geçirildi. Yozgat Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor. 

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