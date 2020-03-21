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Uyuşturucuya geçit yok

SARIKAYA ilçesinde ihbarı değerlendiren Jandarma, yaptığı operasyonda uyuşturucu haplar ele geçirdi, bir zanlı yakalandı.

21 Mart 2020 Cumartesi 03:27
Uyuşturucuya geçit yok

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Sarıkaya İlçesinin Küçükçalağıl köyünde bir çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu şüphelinin İstanbul’dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri piyasaya süreceği duyumu üzerine harekete geçti. Adli makamlara verilen bilginin ardından yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin köy içerisinde dolaştığı tespit edilerek, yakalanması amacıyla uyuşturucu arama köpeği Palto’nun da katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheli köy içerisinde yakalandı. Şüphelinin jandarmayı görmesi üzerine elindeki bir poşeti okul bahçesine attığı tespit edildi. Poşet içerisinde yapılan incelemede Uyuşturucu ve Uyarıcı madde olduğu tespit edilen 199 Adet Extacy ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına, şüpheli de gözaltına alınarak, soruşturmaya başlandı. 

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Uyuşturucuya Geçit Yok
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