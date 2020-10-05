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Uyuşturucuya geçit verilmiyor

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler uyuşturucuya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

05 Ekim 2020 Pazartesi 00:02
Uyuşturucuya geçit verilmiyor

Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Boğazlıyan İlçesinde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 20 gram Skunk olarak isimlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Boğazlıyan İlçesinde gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise, şüpheli şahsın ikamet ettiği evinde yapılan aramada 40 gram kubar esrar, 33 kök kenevir bitkisi, 4 gram Skunk olarak isimlendirilen uyuşturucu madde, sentetik yapıcı ilaç, 4 ınsidan marka uyarıcı hap, kurusıkı tabanca ile bu tabancaya ait 4 mermi ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 

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Uyuşturucuya Geçit Verilmiyor
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