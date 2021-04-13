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Uyuşturucudan 9 tutuklama

YOZGAT merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı.

13 Nisan 2021 Salı 00:34
Uyuşturucudan 9 tutuklama

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yozgat merkezli Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalanmış, zanlıların ev ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

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Uyuşturucudan 9 Tutuklama
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