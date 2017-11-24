-Uyuşturucu yakalandı

İhbarı değerlendiren ekipler, Sorgun’da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 110 gram Bonzai, 980,74 gram Hint Keneviri tohumu, 7,79 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 3 bin 390 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine kondu, iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

