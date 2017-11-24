-Uyuşturucu yakalandı

İhbarı değerlendiren ekipler, Sorgun’da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 110 gram Bonzai, 980,74 gram Hint Keneviri tohumu, 7,79 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 3 bin 390 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine kondu, iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İhbarı değerlendiren ekipler, Sorgun’da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
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