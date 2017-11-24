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-Uyuşturucu yakalandı

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sorgun’da gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

-Uyuşturucu yakalandı

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sorgun’da gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

24 Kasım 2017 Cuma 07:05
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-Uyuşturucu yakalandı

İhbarı değerlendiren ekipler, Sorgun’da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 110 gram Bonzai, 980,74 gram Hint Keneviri tohumu, 7,79 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 3 bin 390 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine kondu, iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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