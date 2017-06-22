Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101208
ALTIN
140.071
DOLAR
3.5588
STERLİN
4.5990
EURO
4.0383

Uyuşturucu toplantısı yapıldı!

Yozgat İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu, Vali Yardımcısı Vekili Mustafa Altınpınar başkanlığında yapıldı. 

Uyuşturucu toplantısı yapıldı!

Yozgat İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu, Vali Yardımcısı Vekili Mustafa Altınpınar başkanlığında yapıldı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
22 Haziran 2017 Perşembe 12:22
132 Okunma
Uyuşturucu toplantısı yapıldı!

Yozgat Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaaslan ve kurul üyeleri katıldı. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü'nün Ramazan Bayramına gelmesi dolayısıyla bugünde gerçekleştirilecek etkinliklerin 29 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı. Kurul üyeleri, 29 Haziran’da uyuşturucu ile mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi için yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Uyuşturucu ile mücadelenin sadece kolluk kuvvetleri ve emniyet güçleriyle sınırlı kalmamasının gerektiğinin altı çizildiği kurulda mücadelenin tüm kesimlere indirgenerek halkın bilinçlendirilmesi vurgusu yapıldı.
29 Haziran'da gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlendiği kurulda, uyuşturucu ile mücadelede duyarlılık gösteren kurum, kuruluş ve vatandaşların, etkinliklerin sonunda ödüllendirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca etkinliklere vatandaşların da büyük ilgi gösterilmesi amaçlandı.
 

Anahtar Kelimeler:
YozgatYozgat HaberIleri GazetesiIleriUyuşturucuBonzai
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Havalimanında uzlaşma
Havalimanında uzlaşma
Yozgat’tan doğaya!
Yozgat’tan doğaya!
Cuma günü açılıyor
Cuma günü açılıyor
Can'a yeni görev!
Can'a yeni görev!
Fabrika değil sosyal kurum
Fabrika değil sosyal kurum
İşçinin yüzü güldü
İşçinin yüzü güldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim