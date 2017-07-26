Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda R.D. isimli şahıs ve şahsa aracılık eden Ç.K. isimli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 7 adet uyuşturucu hap ve 1 adet SKANK maddesi ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen R.D. ve Ç.K. isimli şüphelilerden R.D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ç.K. isimli şahıs ise işlemlerin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.