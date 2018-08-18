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Uyuşturucu operasyonu

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, esrar hammaddesi olarak da kullanılan dişi hint keneviri ele geçirdi.

Uyuşturucu operasyonu

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, esrar hammaddesi olarak da kullanılan dişi hint keneviri ele geçirdi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Uyuşturucu operasyonu

İhbarı değerlendiren ekipler, Sorgun ilçesi Doğankent kasabasında düzenlediği operasyonda, şüpheli şahsın ikamet ettiği ev ve eklentilerinde arama yaptı. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile yapılan aramada, evin avlusunda ekili vaziyette 21 kök Hint keneviri bitkisi ile ev içerisinde de yaklaşık 40 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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