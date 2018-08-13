Uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Aşağı Tekke Köyü’nde A.M'nin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini alan emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüphelinin bahçesine ve saksılara ekilmiş 600 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.