Uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezinde yapılan planlı çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik Amasya merkezli İstanbul ve Yozgat’ta yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 31.59 gram bonzai maddeside ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.D. A.Ç. ve G.Y. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. A.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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